TASS HUB Cijena (TASSHUB)

1 TASSHUB u USD cijena uživo:

$0.00414805
$0.00414805
+1.40%1D
Grafikon aktualnih cijena TASS HUB (TASSHUB)
TASS HUB (TASSHUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00395454
24-satna najniža cijena
$ 0.00414806
24-satna najviša cijena

$ 0.00395454
$ 0.00414806
$ 0.00720563
$ 0.00296127
+0.55%

+1.45%

+2.20%

+2.20%

TASS HUB (TASSHUB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00414805. Tijekom protekla 24 sata, TASSHUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00395454 i najviše cijene $ 0.00414806, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TASSHUB je $ 0.00720563, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00296127.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TASSHUB se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, +1.45% u posljednjih 24 sata i +2.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TASS HUB (TASSHUB)

$ 4.15M
--
$ 4.15M
999.74M
999,739,732.54039
Trenutačna tržišna kapitalizacija TASS HUB je $ 4.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TASSHUB je 999.74M, s ukupnom količinom od 999739732.54039. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.15M.

TASS HUB (TASSHUB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TASS HUB u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TASS HUB u USD iznosila je $ +0.0000876400.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TASS HUB u USD iznosila je $ -0.0010919608.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TASS HUB u USD iznosila je $ +0.00008566616727136.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.45%
30 dana$ +0.0000876400+2.11%
60 dana$ -0.0010919608-26.32%
90 dana$ +0.00008566616727136+2.11%

Što je TASS HUB (TASSHUB)

TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem.

TASS HUB Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TASS HUB (TASSHUB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TASS HUB (TASSHUB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TASS HUB.

Provjerite TASS HUB predviđanje cijene sada!

TASSHUB u lokalnim valutama

TASS HUB (TASSHUB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TASS HUB (TASSHUB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TASSHUB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TASS HUB (TASSHUB)

Koliko TASS HUB (TASSHUB) vrijedi danas?
Cijena TASSHUB uživo u USD je 0.00414805 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TASSHUB u USD?
Trenutačna cijena TASSHUB u USD je $ 0.00414805. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TASS HUB?
Tržišna kapitalizacija za TASSHUB je $ 4.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TASSHUB?
Količina u optjecaju za TASSHUB je 999.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TASSHUB?
TASSHUB je postigao ATH cijenu od 0.00720563 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TASSHUB?
TASSHUB je vidio ATL cijenu od 0.00296127 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TASSHUB?
24-satni obujam trgovanja za TASSHUB je -- USD.
Hoće li TASSHUB još narasti ove godine?
TASSHUB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TASSHUB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.