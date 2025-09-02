TASS HUB (TASSHUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00395454 - $ 0.00414806
24-satna najniža cijena $ 0.00395454
24-satna najviša cijena $ 0.00414806
Najviša cijena ikada $ 0.00720563
Najniža cijena $ 0.00296127
Promjena cijene (1H) +0.55%
Promjena cijene (1D) +1.45%
Promjena cijene (7D) +2.20%

TASS HUB (TASSHUB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00414805. Tijekom protekla 24 sata, TASSHUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00395454 i najviše cijene $ 0.00414806, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TASSHUB je $ 0.00720563, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00296127.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TASSHUB se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, +1.45% u posljednjih 24 sata i +2.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TASS HUB (TASSHUB)

Tržišna kapitalizacija $ 4.15M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.15M
Količina u optjecaju 999.74M
Ukupna količina 999,739,732.54039

Trenutačna tržišna kapitalizacija TASS HUB je $ 4.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TASSHUB je 999.74M, s ukupnom količinom od 999739732.54039. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.15M.