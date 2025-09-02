Više o TAROT

Tarot V1 Logotip

Tarot V1 Cijena (TAROT)

Neuvršten

1 TAROT u USD cijena uživo:

$0.01206726
$0.01206726$0.01206726
-0.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Tarot V1 (TAROT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:36:40 (UTC+8)

Tarot V1 (TAROT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01174286
$ 0.01174286$ 0.01174286
24-satna najniža cijena
$ 0.01220136
$ 0.01220136$ 0.01220136
24-satna najviša cijena

$ 0.01174286
$ 0.01174286$ 0.01174286

$ 0.01220136
$ 0.01220136$ 0.01220136

$ 4.1
$ 4.1$ 4.1

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-0.90%

+1.21%

+1.21%

Tarot V1 (TAROT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01206726. Tijekom protekla 24 sata, TAROTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01174286 i najviše cijene $ 0.01220136, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAROT je $ 4.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAROT se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -0.90% u posljednjih 24 sata i +1.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tarot V1 (TAROT)

$ 816.95K
$ 816.95K$ 816.95K

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

67.70M
67.70M 67.70M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tarot V1 je $ 816.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAROT je 67.70M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.21M.

Tarot V1 (TAROT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tarot V1 u USD iznosila je $ -0.00011047323625736.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tarot V1 u USD iznosila je $ +0.0003020978.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tarot V1 u USD iznosila je $ +0.0010710803.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tarot V1 u USD iznosila je $ +0.000560061635340134.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00011047323625736-0.90%
30 dana$ +0.0003020978+2.50%
60 dana$ +0.0010710803+8.88%
90 dana$ +0.000560061635340134+4.87%

Što je Tarot V1 (TAROT)

Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards.

Resurs Tarot V1 (TAROT)

Službena web-stranica

Tarot V1 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tarot V1 (TAROT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tarot V1 (TAROT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tarot V1.

Provjerite Tarot V1 predviđanje cijene sada!

TAROT u lokalnim valutama

Tarot V1 (TAROT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tarot V1 (TAROT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAROT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tarot V1 (TAROT)

Koliko Tarot V1 (TAROT) vrijedi danas?
Cijena TAROT uživo u USD je 0.01206726 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TAROT u USD?
Trenutačna cijena TAROT u USD je $ 0.01206726. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tarot V1?
Tržišna kapitalizacija za TAROT je $ 816.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TAROT?
Količina u optjecaju za TAROT je 67.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAROT?
TAROT je postigao ATH cijenu od 4.1 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAROT?
TAROT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TAROT?
24-satni obujam trgovanja za TAROT je -- USD.
Hoće li TAROT još narasti ove godine?
TAROT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAROT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
