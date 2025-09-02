Tarot V1 (TAROT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01174286 $ 0.01174286 $ 0.01174286 24-satna najniža cijena $ 0.01220136 $ 0.01220136 $ 0.01220136 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01174286$ 0.01174286 $ 0.01174286 24-satna najviša cijena $ 0.01220136$ 0.01220136 $ 0.01220136 Najviša cijena ikada $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) -0.90% Promjena cijene (7D) +1.21% Promjena cijene (7D) +1.21%

Tarot V1 (TAROT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01206726. Tijekom protekla 24 sata, TAROTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01174286 i najviše cijene $ 0.01220136, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAROT je $ 4.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAROT se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -0.90% u posljednjih 24 sata i +1.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tarot V1 (TAROT)

Tržišna kapitalizacija $ 816.95K$ 816.95K $ 816.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Količina u optjecaju 67.70M 67.70M 67.70M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tarot V1 je $ 816.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAROT je 67.70M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.21M.