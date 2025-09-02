Tarot (TAROT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.096693 $ 0.096693 $ 0.096693 24-satna najniža cijena $ 0.10133 $ 0.10133 $ 0.10133 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.096693$ 0.096693 $ 0.096693 24-satna najviša cijena $ 0.10133$ 0.10133 $ 0.10133 Najviša cijena ikada $ 0.333622$ 0.333622 $ 0.333622 Najniža cijena $ 0.02890107$ 0.02890107 $ 0.02890107 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) -1.04% Promjena cijene (7D) -5.75% Promjena cijene (7D) -5.75%

Tarot (TAROT) cijena u stvarnom vremenu je $0.100276. Tijekom protekla 24 sata, TAROTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.096693 i najviše cijene $ 0.10133, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAROT je $ 0.333622, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02890107.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAROT se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -1.04% u posljednjih 24 sata i -5.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tarot (TAROT)

Tržišna kapitalizacija $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju 67.70M 67.70M 67.70M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tarot je $ 6.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAROT je 67.70M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.00M.