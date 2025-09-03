Taro (TARO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00010553 $ 0.00010553 $ 0.00010553 24-satna najniža cijena $ 0.00047534 $ 0.00047534 $ 0.00047534 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00010553$ 0.00010553 $ 0.00010553 24-satna najviša cijena $ 0.00047534$ 0.00047534 $ 0.00047534 Najviša cijena ikada $ 0.00354395$ 0.00354395 $ 0.00354395 Najniža cijena $ 0.00005869$ 0.00005869 $ 0.00005869 Promjena cijene (1H) -0.58% Promjena cijene (1D) +0.63% Promjena cijene (7D) +7.59% Promjena cijene (7D) +7.59%

Taro (TARO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00046657. Tijekom protekla 24 sata, TAROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00010553 i najviše cijene $ 0.00047534, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TARO je $ 0.00354395, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005869.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TARO se promijenio za -0.58% u posljednjih sat vremena, +0.63% u posljednjih 24 sata i +7.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Taro (TARO)

Tržišna kapitalizacija $ 46.66K$ 46.66K $ 46.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.66K$ 46.66K $ 46.66K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taro je $ 46.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TARO je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.66K.