Tardigrades Cult (TARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.99% Promjena cijene (7D) +4.39% Promjena cijene (7D) +4.39%

Tardigrades Cult (TARD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TARD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TARD se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.99% u posljednjih 24 sata i +4.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tardigrades Cult (TARD)

Tržišna kapitalizacija $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K Količina u optjecaju 993.41M 993.41M 993.41M Ukupna količina 993,413,161.09246 993,413,161.09246 993,413,161.09246

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tardigrades Cult je $ 7.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TARD je 993.41M, s ukupnom količinom od 993413161.09246. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.71K.