Tapestry AI Cijena danas

Trenutačna cijena Tapestry AI (TAPS) danas je $ 0.00024927, s promjenom od 15.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TAPS u USD je $ 0.00024927 po TAPS.

Tapestry AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 124,969, s količinom u optjecaju od 502.55M TAPS. Tijekom posljednja 24 sata, TAPS trgovao je između $ 0.0001925 (niska) i $ 0.00026099 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00090307, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007287.

U kratkoročnim performansama, TAPS se kretao -1.54% u posljednjem satu i -24.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Tapestry AI (TAPS)

Tržišna kapitalizacija $ 124.97K$ 124.97K $ 124.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 248.67K$ 248.67K $ 248.67K Količina u optjecaju 502.55M 502.55M 502.55M Ukupna količina 999,982,081.292906 999,982,081.292906 999,982,081.292906

