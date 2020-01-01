TAOTools (TAOTOOLS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TAOTools (TAOTOOLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TAOTools (TAOTOOLS) Informacije TAOTools aims to become the one-stop-shop for the Bittensor network, providing users with all necessary tools to bridge to and interact with the Bittensor ecosystem, as well as an extensive selection of subnets to try out. Utilizing both a Web dApp and Telegram bot, we offer a wide variety of subnets for users to try, as well as a bridging function to get started with the ecosystem seamlessly. These functionalities are described in more detail in the next chapter of this Documentation. Službena web stranica: https://www.taotools.ai/ Bijela knjiga: https://taotools-documentation.gitbook.io/taotools-documentation Kupi TAOTOOLS odmah!

TAOTools (TAOTOOLS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TAOTools (TAOTOOLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.63K $ 20.63K $ 20.63K Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.63K $ 20.63K $ 20.63K Povijesni maksimum: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Povijesni minimum: $ 0.01035041 $ 0.01035041 $ 0.01035041 Trenutna cijena: $ 0.02062667 $ 0.02062667 $ 0.02062667 Saznajte više o cijeni TAOTools (TAOTOOLS)

TAOTools (TAOTOOLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TAOTools (TAOTOOLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TAOTOOLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TAOTOOLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TAOTOOLS tokena, istražite TAOTOOLS cijenu tokena uživo!

TAOTOOLS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TAOTOOLS? Naša TAOTOOLS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TAOTOOLS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!