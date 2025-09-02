taonado (SN113) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.517934 $ 0.517934 $ 0.517934 24-satna najniža cijena $ 0.589215 $ 0.589215 $ 0.589215 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.517934$ 0.517934 $ 0.517934 24-satna najviša cijena $ 0.589215$ 0.589215 $ 0.589215 Najviša cijena ikada $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Najniža cijena $ 0.512426$ 0.512426 $ 0.512426 Promjena cijene (1H) +3.06% Promjena cijene (1D) +6.30% Promjena cijene (7D) -8.14% Promjena cijene (7D) -8.14%

taonado (SN113) cijena u stvarnom vremenu je $0.568999. Tijekom protekla 24 sata, SN113trgovalo je između najniže cijene $ 0.517934 i najviše cijene $ 0.589215, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN113 je $ 2.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.512426.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN113 se promijenio za +3.06% u posljednjih sat vremena, +6.30% u posljednjih 24 sata i -8.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu taonado (SN113)

Tržišna kapitalizacija $ 631.55K$ 631.55K $ 631.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 631.55K$ 631.55K $ 631.55K Količina u optjecaju 1.11M 1.11M 1.11M Ukupna količina 1,112,775.816955396 1,112,775.816955396 1,112,775.816955396

Trenutačna tržišna kapitalizacija taonado je $ 631.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN113 je 1.11M, s ukupnom količinom od 1112775.816955396. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 631.55K.