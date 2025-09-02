TAOlie Coin (TAOLIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00452943$ 0.00452943 $ 0.00452943 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -11.34% Promjena cijene (7D) -13.34% Promjena cijene (7D) -13.34%

TAOlie Coin (TAOLIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TAOLIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAOLIE je $ 0.00452943, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAOLIE se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -11.34% u posljednjih 24 sata i -13.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TAOlie Coin (TAOLIE)

Tržišna kapitalizacija $ 369.29K$ 369.29K $ 369.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 369.29K$ 369.29K $ 369.29K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,995,178.025964 999,995,178.025964 999,995,178.025964

Trenutačna tržišna kapitalizacija TAOlie Coin je $ 369.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAOLIE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995178.025964. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 369.29K.