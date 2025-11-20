Taoillium Cijena danas

Trenutačna cijena Taoillium (SN109) danas je $ 0.624305, s promjenom od 5.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN109 u USD je $ 0.624305 po SN109.

Taoillium trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 952,399, s količinom u optjecaju od 1.52M SN109. Tijekom posljednja 24 sata, SN109 trgovao je između $ 0.565554 (niska) i $ 0.629617 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.046, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.344796.

U kratkoročnim performansama, SN109 se kretao -0.84% u posljednjem satu i +3.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Taoillium (SN109)

Tržišna kapitalizacija $ 952.40K$ 952.40K $ 952.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 952.40K$ 952.40K $ 952.40K Količina u optjecaju 1.52M 1.52M 1.52M Ukupna količina 1,521,860.807755119 1,521,860.807755119 1,521,860.807755119

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taoillium je $ 952.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN109 je 1.52M, s ukupnom količinom od 1521860.807755119. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 952.40K.