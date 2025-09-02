TAOHash (SN14) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.67 $ 3.67 $ 3.67 24-satna najniža cijena $ 3.89 $ 3.89 $ 3.89 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.67$ 3.67 $ 3.67 24-satna najviša cijena $ 3.89$ 3.89 $ 3.89 Najviša cijena ikada $ 45.73$ 45.73 $ 45.73 Najniža cijena $ 3.67$ 3.67 $ 3.67 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) -1.10% Promjena cijene (7D) -15.06% Promjena cijene (7D) -15.06%

TAOHash (SN14) cijena u stvarnom vremenu je $3.84. Tijekom protekla 24 sata, SN14trgovalo je između najniže cijene $ 3.67 i najviše cijene $ 3.89, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN14 je $ 45.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.67.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN14 se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -1.10% u posljednjih 24 sata i -15.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TAOHash (SN14)

Tržišna kapitalizacija $ 8.78M$ 8.78M $ 8.78M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.78M$ 8.78M $ 8.78M Količina u optjecaju 2.29M 2.29M 2.29M Ukupna količina 2,288,655.379430314 2,288,655.379430314 2,288,655.379430314

Trenutačna tržišna kapitalizacija TAOHash je $ 8.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN14 je 2.29M, s ukupnom količinom od 2288655.379430314. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.78M.