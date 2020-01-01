TAO Private Network (SN65) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TAO Private Network (SN65), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TAO Private Network (SN65) Informacije Developer-friendly Decentralised VPN infrastructure. Službena web stranica: https://tpn.taofu.xyz/ Kupi SN65 odmah!

TAO Private Network (SN65) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TAO Private Network (SN65), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Ukupna količina: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Količina u optjecaju: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Povijesni maksimum: $ 2.28 $ 2.28 $ 2.28 Povijesni minimum: $ 0.724781 $ 0.724781 $ 0.724781 Trenutna cijena: $ 0.747584 $ 0.747584 $ 0.747584 Saznajte više o cijeni TAO Private Network (SN65)

TAO Private Network (SN65) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TAO Private Network (SN65) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SN65 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SN65 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SN65 tokena, istražite SN65 cijenu tokena uživo!

SN65 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SN65? Naša SN65 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SN65 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!