TAO Private Network (SN65) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.724781 $ 0.724781 $ 0.724781 24-satna najniža cijena $ 0.759965 $ 0.759965 $ 0.759965 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.724781$ 0.724781 $ 0.724781 24-satna najviša cijena $ 0.759965$ 0.759965 $ 0.759965 Najviša cijena ikada $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 Najniža cijena $ 0.724781$ 0.724781 $ 0.724781 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) +0.39% Promjena cijene (7D) -10.81% Promjena cijene (7D) -10.81%

TAO Private Network (SN65) cijena u stvarnom vremenu je $0.752459. Tijekom protekla 24 sata, SN65trgovalo je između najniže cijene $ 0.724781 i najviše cijene $ 0.759965, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN65 je $ 2.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.724781.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN65 se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +0.39% u posljednjih 24 sata i -10.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TAO Private Network (SN65)

Tržišna kapitalizacija $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Količina u optjecaju 2.18M 2.18M 2.18M Ukupna količina 2,178,581.786439844 2,178,581.786439844 2,178,581.786439844

Trenutačna tržišna kapitalizacija TAO Private Network je $ 1.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN65 je 2.18M, s ukupnom količinom od 2178581.786439844. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.64M.