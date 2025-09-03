Tao Accounting System (TAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00147313 $ 0.00147313 $ 0.00147313 24-satna najniža cijena $ 0.00663664 $ 0.00663664 $ 0.00663664 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00147313$ 0.00147313 $ 0.00147313 24-satna najviša cijena $ 0.00663664$ 0.00663664 $ 0.00663664 Najviša cijena ikada $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 Najniža cijena $ 0.00147313$ 0.00147313 $ 0.00147313 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.15% Promjena cijene (7D) -4.59% Promjena cijene (7D) -4.59%

Tao Accounting System (TAS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00654745. Tijekom protekla 24 sata, TAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00147313 i najviše cijene $ 0.00663664, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAS je $ 2.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00147313.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.15% u posljednjih 24 sata i -4.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tao Accounting System (TAS)

Tržišna kapitalizacija $ 65.48K$ 65.48K $ 65.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.48K$ 65.48K $ 65.48K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tao Accounting System je $ 65.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAS je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.48K.