Trenutačna cijena Tanuki (TANUKI) danas je $ 0.00003027, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TANUKI u USD je $ 0.00003027 po TANUKI.

Tanuki trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,267, s količinom u optjecaju od 1.00B TANUKI. Tijekom posljednja 24 sata, TANUKI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00379147, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000508.

U kratkoročnim performansama, TANUKI se kretao -- u posljednjem satu i -13.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Tanuki (TANUKI)

Tržišna kapitalizacija $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

