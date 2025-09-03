Više o CRAFT

TaleCraft Logotip

TaleCraft Cijena (CRAFT)

Neuvršten

1 CRAFT u USD cijena uživo:

$0.00227984
+50.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TaleCraft (CRAFT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:32:55 (UTC+8)

TaleCraft (CRAFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00148922
24-satna najniža cijena
$ 0.00288669
24-satna najviša cijena

$ 0.00148922
$ 0.00288669
$ 16.6
$ 0
+5.30%

+50.34%

+117.31%

+117.31%

TaleCraft (CRAFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00227984. Tijekom protekla 24 sata, CRAFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00148922 i najviše cijene $ 0.00288669, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRAFT je $ 16.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRAFT se promijenio za +5.30% u posljednjih sat vremena, +50.34% u posljednjih 24 sata i +117.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TaleCraft (CRAFT)

$ 15.97K
$ 15.97K$ 15.97K

--
----

$ 68.40K
$ 68.40K$ 68.40K

7.01M
7.01M 7.01M

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TaleCraft je $ 15.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRAFT je 7.01M, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.40K.

TaleCraft (CRAFT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TaleCraft u USD iznosila je $ +0.00076337.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TaleCraft u USD iznosila je $ +0.0021400901.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TaleCraft u USD iznosila je $ +0.0021137659.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TaleCraft u USD iznosila je $ +0.001024391475979962.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00076337+50.34%
30 dana$ +0.0021400901+93.87%
60 dana$ +0.0021137659+92.72%
90 dana$ +0.001024391475979962+81.60%

Što je TaleCraft (CRAFT)

The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders.

Resurs TaleCraft (CRAFT)

Službena web-stranica

TaleCraft Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TaleCraft (CRAFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TaleCraft (CRAFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TaleCraft.

Provjerite TaleCraft predviđanje cijene sada!

CRAFT u lokalnim valutama

TaleCraft (CRAFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TaleCraft (CRAFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRAFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TaleCraft (CRAFT)

Koliko TaleCraft (CRAFT) vrijedi danas?
Cijena CRAFT uživo u USD je 0.00227984 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRAFT u USD?
Trenutačna cijena CRAFT u USD je $ 0.00227984. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TaleCraft?
Tržišna kapitalizacija za CRAFT je $ 15.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRAFT?
Količina u optjecaju za CRAFT je 7.01M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRAFT?
CRAFT je postigao ATH cijenu od 16.6 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRAFT?
CRAFT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRAFT?
24-satni obujam trgovanja za CRAFT je -- USD.
Hoće li CRAFT još narasti ove godine?
CRAFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRAFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.