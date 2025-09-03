TaleCraft (CRAFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00148922 $ 0.00148922 $ 0.00148922 24-satna najniža cijena $ 0.00288669 $ 0.00288669 $ 0.00288669 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00148922$ 0.00148922 $ 0.00148922 24-satna najviša cijena $ 0.00288669$ 0.00288669 $ 0.00288669 Najviša cijena ikada $ 16.6$ 16.6 $ 16.6 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +5.30% Promjena cijene (1D) +50.34% Promjena cijene (7D) +117.31% Promjena cijene (7D) +117.31%

TaleCraft (CRAFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00227984. Tijekom protekla 24 sata, CRAFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00148922 i najviše cijene $ 0.00288669, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRAFT je $ 16.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRAFT se promijenio za +5.30% u posljednjih sat vremena, +50.34% u posljednjih 24 sata i +117.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TaleCraft (CRAFT)

Tržišna kapitalizacija $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.40K$ 68.40K $ 68.40K Količina u optjecaju 7.01M 7.01M 7.01M Ukupna količina 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TaleCraft je $ 15.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRAFT je 7.01M, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.40K.