Talahon ($TALAHON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Talahon ($TALAHON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Talahon ($TALAHON) Informacije Talahon is a community-driven meme token designed to fuel a variety of Web3 initiatives. Entirely owned by the community, Talahon is committed to creating tangible value for its members through real-world integrations, including exclusive merchandise and community-centric projects. Our mission is to build a robust community base that enhances the adoption and utility of the Talahon token. The King of All Meme Coins: Imagine a German migrant with sneakers, black jogging pants, and a Gucci bag becoming the hero of the crypto world. Službena web stranica: https://www.talahon.wtf/ Bijela knjiga: https://www.talahon.wtf Kupi $TALAHON odmah!

Talahon ($TALAHON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Talahon ($TALAHON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.57K Ukupna količina: $ 960.00M Količina u optjecaju: $ 960.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.57K Povijesni maksimum: $ 0.00352733 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Talahon ($TALAHON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Talahon ($TALAHON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $TALAHON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $TALAHON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $TALAHON tokena, istražite $TALAHON cijenu tokena uživo!

$TALAHON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $TALAHON? Naša $TALAHON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $TALAHON predviđanje cijene tokena odmah!

