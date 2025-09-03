Talahon ($TALAHON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00352733 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +16.80%

Talahon ($TALAHON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $TALAHONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $TALAHON je $ 0.00352733, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $TALAHON se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +16.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Talahon ($TALAHON)

Tržišna kapitalizacija $ 18.57K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.57K Količina u optjecaju 960.00M Ukupna količina 959,995,474.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Talahon je $ 18.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $TALAHON je 960.00M, s ukupnom količinom od 959995474.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.57K.