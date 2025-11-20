Tako Cijena danas

Trenutačna cijena Tako (TAKO) danas je --, s promjenom od 5.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TAKO u USD je -- po TAKO.

Tako trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,364.78, s količinom u optjecaju od 420.69B TAKO. Tijekom posljednja 24 sata, TAKO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, TAKO se kretao -- u posljednjem satu i -22.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Tako (TAKO)

Tržišna kapitalizacija $ 15.36K$ 15.36K $ 15.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.36K$ 15.36K $ 15.36K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

