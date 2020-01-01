Taki Games (TAKI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Taki Games (TAKI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Taki Games (TAKI) Informacije Taki Games is building the Web3 Zynga: A player-owned Web3 mobile gaming network offering a variety of engaging, free-to-play games including “Bored Button”, “Mom’s Kitchen”, and many more fun, interactive games where players can earn tangible rewards. Taki Games offers a market-leading deflationary tokenomics model - “Takinomics” - that enables players to become owners. Players benefit from growth of the gaming network, receiving rewards in the form of gift cards or the TAKI token. This approach not only enhances the gaming experience but also empowers players in the digital economy. Službena web stranica: https://www.takigames.io/ Bijela knjiga: https://wiki.takigames.io/taki-games/overview Kupi TAKI odmah!

Taki Games (TAKI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Taki Games (TAKI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Ukupna količina: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Količina u optjecaju: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.19M $ 6.19M $ 6.19M Povijesni maksimum: $ 0.294838 $ 0.294838 $ 0.294838 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00206066 $ 0.00206066 $ 0.00206066 Saznajte više o cijeni Taki Games (TAKI)

Taki Games (TAKI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Taki Games (TAKI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TAKI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TAKI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TAKI tokena, istražite TAKI cijenu tokena uživo!

TAKI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TAKI? Naša TAKI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TAKI predviđanje cijene tokena odmah!

