Taki Games (TAKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00212496 $ 0.00212496 $ 0.00212496 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00212496$ 0.00212496 $ 0.00212496 Najviša cijena ikada $ 0.294838$ 0.294838 $ 0.294838 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.25% Promjena cijene (1D) -0.94% Promjena cijene (7D) +1,075.87% Promjena cijene (7D) +1,075.87%

Taki Games (TAKI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0020657. Tijekom protekla 24 sata, TAKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00212496, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAKI je $ 0.294838, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAKI se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, -0.94% u posljednjih 24 sata i +1,075.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Taki Games (TAKI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Količina u optjecaju 1.17B 1.17B 1.17B Ukupna količina 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taki Games je $ 2.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAKI je 1.17B, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.13M.