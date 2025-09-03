Take the L (L) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00108614 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) -0.24% Promjena cijene (7D) +5.03%

Take the L (L) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, Ltrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena L je $ 0.00108614, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, L se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i +5.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Take the L (L)

Tržišna kapitalizacija $ 11.26K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.26K Količina u optjecaju 931.24M Ukupna količina 931,239,691.015162

Trenutačna tržišna kapitalizacija Take the L je $ 11.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju L je 931.24M, s ukupnom količinom od 931239691.015162. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.26K.