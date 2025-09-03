TajCoin (TAJ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00169682 $ 0.00169682 $ 0.00169682 24-satna najniža cijena $ 0.00600708 $ 0.00600708 $ 0.00600708 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00169682$ 0.00169682 $ 0.00169682 24-satna najviša cijena $ 0.00600708$ 0.00600708 $ 0.00600708 Najviša cijena ikada $ 0.03656277$ 0.03656277 $ 0.03656277 Najniža cijena $ 0.00009467$ 0.00009467 $ 0.00009467 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -29.73% Promjena cijene (7D) +69.09% Promjena cijene (7D) +69.09%

TajCoin (TAJ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00392624. Tijekom protekla 24 sata, TAJtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00169682 i najviše cijene $ 0.00600708, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAJ je $ 0.03656277, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00009467.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAJ se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -29.73% u posljednjih 24 sata i +69.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TajCoin (TAJ)

Tržišna kapitalizacija $ 136.62K$ 136.62K $ 136.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 34.73M 34.73M 34.73M Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija TajCoin je $ 136.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAJ je 34.73M, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.