Više o TTG

TTG Informacije o cijeni

TTG Službena web stranica

TTG Tokenomija

TTG Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Taitiko Logotip

Taitiko Cijena (TTG)

Neuvršten

1 TTG u USD cijena uživo:

$0.00033074
$0.00033074$0.00033074
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Taitiko (TTG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:56:11 (UTC+8)

Taitiko (TTG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00716186
$ 0.00716186$ 0.00716186

$ 0
$ 0$ 0

+0.63%

+0.14%

+9.94%

+9.94%

Taitiko (TTG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TTGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TTG je $ 0.00716186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TTG se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i +9.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Taitiko (TTG)

$ 329.22K
$ 329.22K$ 329.22K

--
----

$ 329.22K
$ 329.22K$ 329.22K

999.95M
999.95M 999.95M

999,950,205.322272
999,950,205.322272 999,950,205.322272

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taitiko je $ 329.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TTG je 999.95M, s ukupnom količinom od 999950205.322272. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 329.22K.

Taitiko (TTG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Taitiko u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Taitiko u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Taitiko u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Taitiko u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.14%
30 dana$ 0+27.42%
60 dana$ 0-18.31%
90 dana$ 0--

Što je Taitiko (TTG)

Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge. Our token isn't just a currency; it’s a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Taitiko (TTG)

Službena web-stranica

Taitiko Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Taitiko (TTG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Taitiko (TTG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Taitiko.

Provjerite Taitiko predviđanje cijene sada!

TTG u lokalnim valutama

Taitiko (TTG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Taitiko (TTG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TTG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Taitiko (TTG)

Koliko Taitiko (TTG) vrijedi danas?
Cijena TTG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TTG u USD?
Trenutačna cijena TTG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Taitiko?
Tržišna kapitalizacija za TTG je $ 329.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TTG?
Količina u optjecaju za TTG je 999.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TTG?
TTG je postigao ATH cijenu od 0.00716186 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TTG?
TTG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TTG?
24-satni obujam trgovanja za TTG je -- USD.
Hoće li TTG još narasti ove godine?
TTG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TTG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:56:11 (UTC+8)

Taitiko (TTG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.