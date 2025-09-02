Taitiko (TTG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00716186$ 0.00716186 $ 0.00716186 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.63% Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) +9.94% Promjena cijene (7D) +9.94%

Taitiko (TTG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TTGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TTG je $ 0.00716186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TTG se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i +9.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Taitiko (TTG)

Tržišna kapitalizacija $ 329.22K$ 329.22K $ 329.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 329.22K$ 329.22K $ 329.22K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,950,205.322272 999,950,205.322272 999,950,205.322272

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taitiko je $ 329.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TTG je 999.95M, s ukupnom količinom od 999950205.322272. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 329.22K.