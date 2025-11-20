Tairon Cijena danas

Trenutačna cijena Tairon (TAIRO) danas je $ 0.00077961, s promjenom od 9.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TAIRO u USD je $ 0.00077961 po TAIRO.

Tairon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 38,947, s količinom u optjecaju od 50.00M TAIRO. Tijekom posljednja 24 sata, TAIRO trgovao je između $ 0.00059158 (niska) i $ 0.00088994 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.258846, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00027961.

U kratkoročnim performansama, TAIRO se kretao +0.43% u posljednjem satu i -75.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Tairon (TAIRO)

Tržišna kapitalizacija $ 38.95K$ 38.95K $ 38.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.89K$ 77.89K $ 77.89K Količina u optjecaju 50.00M 50.00M 50.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tairon je $ 38.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAIRO je 50.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.89K.