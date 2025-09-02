Više o TAIKI

TAIKI Informacije o cijeni

TAIKI Službena web stranica

TAIKI Tokenomija

TAIKI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

TAIKI INU Logotip

TAIKI INU Cijena (TAIKI)

Neuvršten

1 TAIKI u USD cijena uživo:

--
----
-3.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena TAIKI INU (TAIKI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:13:52 (UTC+8)

TAIKI INU (TAIKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-3.46%

+3.14%

+3.14%

TAIKI INU (TAIKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TAIKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAIKI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAIKI se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -3.46% u posljednjih 24 sata i +3.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TAIKI INU (TAIKI)

$ 266.14K
$ 266.14K$ 266.14K

--
----

$ 266.14K
$ 266.14K$ 266.14K

909.63B
909.63B 909.63B

909,632,326,501.9635
909,632,326,501.9635 909,632,326,501.9635

Trenutačna tržišna kapitalizacija TAIKI INU je $ 266.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAIKI je 909.63B, s ukupnom količinom od 909632326501.9635. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 266.14K.

TAIKI INU (TAIKI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TAIKI INU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TAIKI INU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TAIKI INU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TAIKI INU u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.46%
30 dana$ 0-41.84%
60 dana$ 0-40.42%
90 dana$ 0--

Što je TAIKI INU (TAIKI)

$TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs TAIKI INU (TAIKI)

Službena web-stranica

TAIKI INU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TAIKI INU (TAIKI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TAIKI INU (TAIKI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TAIKI INU.

Provjerite TAIKI INU predviđanje cijene sada!

TAIKI u lokalnim valutama

TAIKI INU (TAIKI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TAIKI INU (TAIKI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAIKI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TAIKI INU (TAIKI)

Koliko TAIKI INU (TAIKI) vrijedi danas?
Cijena TAIKI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TAIKI u USD?
Trenutačna cijena TAIKI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TAIKI INU?
Tržišna kapitalizacija za TAIKI je $ 266.14K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TAIKI?
Količina u optjecaju za TAIKI je 909.63B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAIKI?
TAIKI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAIKI?
TAIKI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TAIKI?
24-satni obujam trgovanja za TAIKI je -- USD.
Hoće li TAIKI još narasti ove godine?
TAIKI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAIKI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:13:52 (UTC+8)

TAIKI INU (TAIKI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.