TAIKAI (TKAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TAIKAI (TKAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TAIKAI (TKAI) Informacije TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards. Službena web stranica: https://taikai.network/ Bijela knjiga: https://taikai.network/garden-whitepaper Kupi TKAI odmah!

TAIKAI (TKAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TAIKAI (TKAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 248.21K $ 248.21K $ 248.21K Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 86.94M $ 86.94M $ 86.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 856.49K $ 856.49K $ 856.49K Povijesni maksimum: $ 0.01122729 $ 0.01122729 $ 0.01122729 Povijesni minimum: $ 0.00160005 $ 0.00160005 $ 0.00160005 Trenutna cijena: $ 0.00285597 $ 0.00285597 $ 0.00285597 Saznajte više o cijeni TAIKAI (TKAI)

TAIKAI (TKAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TAIKAI (TKAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TKAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TKAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TKAI tokena, istražite TKAI cijenu tokena uživo!

TKAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TKAI? Naša TKAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TKAI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!