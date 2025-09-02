TAIKAI (TKAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00318673 $ 0.00318673 $ 0.00318673 24-satna najniža cijena $ 0.00319599 $ 0.00319599 $ 0.00319599 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00318673$ 0.00318673 $ 0.00318673 24-satna najviša cijena $ 0.00319599$ 0.00319599 $ 0.00319599 Najviša cijena ikada $ 0.01122729$ 0.01122729 $ 0.01122729 Najniža cijena $ 0.00160005$ 0.00160005 $ 0.00160005 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -3.02% Promjena cijene (7D) -3.02%

TAIKAI (TKAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.003191. Tijekom protekla 24 sata, TKAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00318673 i najviše cijene $ 0.00319599, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TKAI je $ 0.01122729, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00160005.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TKAI se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -3.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TAIKAI (TKAI)

Tržišna kapitalizacija $ 277.43K$ 277.43K $ 277.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 957.30K$ 957.30K $ 957.30K Količina u optjecaju 86.94M 86.94M 86.94M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TAIKAI je $ 277.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TKAI je 86.94M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 957.30K.