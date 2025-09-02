Više o TKAI

TAIKAI Logotip

TAIKAI Cijena (TKAI)

Neuvršten

1 TKAI u USD cijena uživo:

$0.003191
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena TAIKAI (TKAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:15:35 (UTC+8)

TAIKAI (TKAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00318673
24-satna najniža cijena
$ 0.00319599
24-satna najviša cijena

$ 0.00318673
$ 0.00319599
$ 0.01122729
$ 0.00160005
-0.06%

-0.00%

-3.02%

-3.02%

TAIKAI (TKAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.003191. Tijekom protekla 24 sata, TKAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00318673 i najviše cijene $ 0.00319599, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TKAI je $ 0.01122729, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00160005.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TKAI se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -3.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TAIKAI (TKAI)

$ 277.43K
--
$ 957.30K
86.94M
300,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija TAIKAI je $ 277.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TKAI je 86.94M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 957.30K.

TAIKAI (TKAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TAIKAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TAIKAI u USD iznosila je $ +0.0003708685.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TAIKAI u USD iznosila je $ +0.0009421657.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TAIKAI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ +0.0003708685+11.62%
60 dana$ +0.0009421657+29.53%
90 dana$ 0--

Što je TAIKAI (TKAI)

TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards.

TAIKAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TAIKAI (TKAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TAIKAI (TKAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TAIKAI.

Provjerite TAIKAI predviđanje cijene sada!

TKAI u lokalnim valutama

TAIKAI (TKAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TAIKAI (TKAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TKAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TAIKAI (TKAI)

Koliko TAIKAI (TKAI) vrijedi danas?
Cijena TKAI uživo u USD je 0.003191 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TKAI u USD?
Trenutačna cijena TKAI u USD je $ 0.003191. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TAIKAI?
Tržišna kapitalizacija za TKAI je $ 277.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TKAI?
Količina u optjecaju za TKAI je 86.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TKAI?
TKAI je postigao ATH cijenu od 0.01122729 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TKAI?
TKAI je vidio ATL cijenu od 0.00160005 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TKAI?
24-satni obujam trgovanja za TKAI je -- USD.
Hoće li TKAI još narasti ove godine?
TKAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TKAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.