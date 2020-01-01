TAGGR (TAGGR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TAGGR (TAGGR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TAGGR (TAGGR) Informacije TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity Službena web stranica: https://taggr.network/ Bijela knjiga: https://taggr.network/#/whitepaper

TAGGR (TAGGR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TAGGR (TAGGR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 275.80K $ 275.80K $ 275.80K Ukupna količina: $ 320.05K $ 320.05K $ 320.05K Količina u optjecaju: $ 313.97K $ 313.97K $ 313.97K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 281.14K $ 281.14K $ 281.14K Povijesni maksimum: $ 50.26 $ 50.26 $ 50.26 Povijesni minimum: $ 0.426645 $ 0.426645 $ 0.426645 Trenutna cijena: $ 0.878414 $ 0.878414 $ 0.878414 Saznajte više o cijeni TAGGR (TAGGR)

TAGGR (TAGGR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TAGGR (TAGGR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TAGGR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TAGGR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TAGGR tokena, istražite TAGGR cijenu tokena uživo!

