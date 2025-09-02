Više o TAGGR

TAGGR Logotip

TAGGR Cijena (TAGGR)

Neuvršten

1 TAGGR u USD cijena uživo:

$0.834487
$0.834487
+4.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena TAGGR (TAGGR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:56:02 (UTC+8)

TAGGR (TAGGR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.769802
$ 0.769802
24-satna najniža cijena
$ 0.916604
$ 0.916604
24-satna najviša cijena

$ 0.769802
$ 0.769802

$ 0.916604
$ 0.916604

$ 50.26
$ 50.26

$ 0.426645
$ 0.426645

-6.09%

+5.42%

-20.94%

-20.94%

TAGGR (TAGGR) cijena u stvarnom vremenu je $0.84314. Tijekom protekla 24 sata, TAGGRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.769802 i najviše cijene $ 0.916604, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAGGR je $ 50.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.426645.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAGGR se promijenio za -6.09% u posljednjih sat vremena, +5.42% u posljednjih 24 sata i -20.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TAGGR (TAGGR)

$ 264.72K
$ 264.72K

--
--

$ 269.85K
$ 269.85K

313.97K
313.97K

320,053.52
320,053.52

Trenutačna tržišna kapitalizacija TAGGR je $ 264.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAGGR je 313.97K, s ukupnom količinom od 320053.52. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 269.85K.

TAGGR (TAGGR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TAGGR u USD iznosila je $ +0.04337494.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TAGGR u USD iznosila je $ -0.1309739577.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TAGGR u USD iznosila je $ -0.1313795924.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TAGGR u USD iznosila je $ -0.6100710974689.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.04337494+5.42%
30 dana$ -0.1309739577-15.53%
60 dana$ -0.1313795924-15.58%
90 dana$ -0.6100710974689-41.98%

Što je TAGGR (TAGGR)

TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity

TAGGR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TAGGR (TAGGR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TAGGR (TAGGR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TAGGR.

Provjerite TAGGR predviđanje cijene sada!

TAGGR u lokalnim valutama

TAGGR (TAGGR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TAGGR (TAGGR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAGGR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TAGGR (TAGGR)

Koliko TAGGR (TAGGR) vrijedi danas?
Cijena TAGGR uživo u USD je 0.84314 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TAGGR u USD?
Trenutačna cijena TAGGR u USD je $ 0.84314. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TAGGR?
Tržišna kapitalizacija za TAGGR je $ 264.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TAGGR?
Količina u optjecaju za TAGGR je 313.97K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAGGR?
TAGGR je postigao ATH cijenu od 50.26 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAGGR?
TAGGR je vidio ATL cijenu od 0.426645 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TAGGR?
24-satni obujam trgovanja za TAGGR je -- USD.
Hoće li TAGGR još narasti ove godine?
TAGGR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAGGR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:56:02 (UTC+8)

