TAGGR (TAGGR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.769802 $ 0.769802 $ 0.769802 24-satna najniža cijena $ 0.916604 $ 0.916604 $ 0.916604 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.769802$ 0.769802 $ 0.769802 24-satna najviša cijena $ 0.916604$ 0.916604 $ 0.916604 Najviša cijena ikada $ 50.26$ 50.26 $ 50.26 Najniža cijena $ 0.426645$ 0.426645 $ 0.426645 Promjena cijene (1H) -6.09% Promjena cijene (1D) +5.42% Promjena cijene (7D) -20.94% Promjena cijene (7D) -20.94%

TAGGR (TAGGR) cijena u stvarnom vremenu je $0.84314. Tijekom protekla 24 sata, TAGGRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.769802 i najviše cijene $ 0.916604, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAGGR je $ 50.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.426645.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAGGR se promijenio za -6.09% u posljednjih sat vremena, +5.42% u posljednjih 24 sata i -20.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TAGGR (TAGGR)

Tržišna kapitalizacija $ 264.72K$ 264.72K $ 264.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 269.85K$ 269.85K $ 269.85K Količina u optjecaju 313.97K 313.97K 313.97K Ukupna količina 320,053.52 320,053.52 320,053.52

Trenutačna tržišna kapitalizacija TAGGR je $ 264.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAGGR je 313.97K, s ukupnom količinom od 320053.52. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 269.85K.