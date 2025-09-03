TabbyPOS (TABBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.182339$ 0.182339 $ 0.182339 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.71% Promjena cijene (1D) -19.50% Promjena cijene (7D) -38.11% Promjena cijene (7D) -38.11%

TabbyPOS (TABBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TABBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TABBY je $ 0.182339, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TABBY se promijenio za +0.71% u posljednjih sat vremena, -19.50% u posljednjih 24 sata i -38.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TabbyPOS (TABBY)

Tržišna kapitalizacija $ 44.55K$ 44.55K $ 44.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.55K$ 44.55K $ 44.55K Količina u optjecaju 80.00M 80.00M 80.00M Ukupna količina 80,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TabbyPOS je $ 44.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TABBY je 80.00M, s ukupnom količinom od 80000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.55K.