TabbyPOS Cijena (TABBY)

Neuvršten

1 TABBY u USD cijena uživo:

-19.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena TabbyPOS (TABBY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:33:46 (UTC+8)

TabbyPOS (TABBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.71%

-19.50%

-38.11%

-38.11%

TabbyPOS (TABBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TABBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TABBY je $ 0.182339, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TABBY se promijenio za +0.71% u posljednjih sat vremena, -19.50% u posljednjih 24 sata i -38.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TabbyPOS (TABBY)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija TabbyPOS je $ 44.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TABBY je 80.00M, s ukupnom količinom od 80000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.55K.

TabbyPOS (TABBY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TabbyPOS u USD iznosila je $ -0.00013492007719221.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TabbyPOS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TabbyPOS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TabbyPOS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00013492007719221-19.50%
30 dana$ 0-57.28%
60 dana$ 0-53.21%
90 dana$ 0--

Što je TabbyPOS (TABBY)

What is the project about? TabbyPOS is a cash register terminal(Hardware) that supports cryptocurrency payments. It can handle various tasks for merchants, such as sales, settlement, and inventory management, as well as providing the ability to accept cryptocurrency payments. In addition, this cash register terminal features a built-in membership system that can convert points into cryptocurrency. TabbyPOS also records transaction history and cashier information and generates management reports such as sales and inventory reports. What makes your project unique? 1)TabbyPOS not only supports cryptocurrency payments but also has a built-in module for ordering and printing receipts, making it convenient for merchants to use. 2)TabbyPOS also features a built-in membership system that allows merchants to easily set up their own membership system without having to manage the exchange of goods or points, as points exist directly in the form of cryptocurrency and customers can freely use or exchange them. 3)TabbyPOS has an open API interface and is not a closed system, allowing it to collaborate with local POS enterprises and provide more diversified services. History of your project. In May 2022, Lee Koh Ching founded TabbyPOS. In August 2022, TabbyPOS issued tokens (EPOS) to raise funds on the Launch Pad platform of ErgoPAD. The fundraising was successfully completed in September 2022. TabbyPOS successfully released its Alpha version in March 2023. What’s next for your project? Our next plan is to support more mainstream cryptocurrencies and add more convenient features for daily life, such as paying utility bills, topping up mobile phone credit, and more. What can your token be used for? EPOS functions as a utility token and is used to pay for fees for token withdraw transactions. If merchants use TabbyPOS, they must also hold a certain number of EPOS.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

TabbyPOS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TabbyPOS (TABBY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TabbyPOS (TABBY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TabbyPOS.

Provjerite TabbyPOS predviđanje cijene sada!

TABBY u lokalnim valutama

TabbyPOS (TABBY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TabbyPOS (TABBY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TABBY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TabbyPOS (TABBY)

Koliko TabbyPOS (TABBY) vrijedi danas?
Cijena TABBY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TABBY u USD?
Trenutačna cijena TABBY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TabbyPOS?
Tržišna kapitalizacija za TABBY je $ 44.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TABBY?
Količina u optjecaju za TABBY je 80.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TABBY?
TABBY je postigao ATH cijenu od 0.182339 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TABBY?
TABBY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TABBY?
24-satni obujam trgovanja za TABBY je -- USD.
Hoće li TABBY još narasti ove godine?
TABBY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TABBY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:33:46 (UTC+8)

TabbyPOS (TABBY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.