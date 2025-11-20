syrupUSDT Cijena danas

Trenutačna cijena syrupUSDT (SYRUPUSDT) danas je $ 1.1, s promjenom od 0.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SYRUPUSDT u USD je $ 1.1 po SYRUPUSDT.

syrupUSDT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,190,834,607, s količinom u optjecaju od 1.08B SYRUPUSDT. Tijekom posljednja 24 sata, SYRUPUSDT trgovao je između $ 1.1 (niska) i $ 1.1 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.11, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.093.

U kratkoročnim performansama, SYRUPUSDT se kretao -0.00% u posljednjem satu i +0.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.19B$ 1.19B $ 1.19B Količina u optjecaju 1.08B 1.08B 1.08B Ukupna količina 1,080,122,115.45002 1,080,122,115.45002 1,080,122,115.45002

