SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SyrupUSDC (SYRUPUSDC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Informacije SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities. Službena web stranica: https://maple.finance/ Kupi SYRUPUSDC odmah!

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SyrupUSDC (SYRUPUSDC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ukupna količina: $ 895.00M $ 895.00M $ 895.00M Količina u optjecaju: $ 895.00M $ 895.00M $ 895.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Povijesni maksimum: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Povijesni minimum: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Trenutna cijena: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Saznajte više o cijeni SyrupUSDC (SYRUPUSDC)

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SyrupUSDC (SYRUPUSDC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SYRUPUSDC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SYRUPUSDC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SYRUPUSDC tokena, istražite SYRUPUSDC cijenu tokena uživo!

SYRUPUSDC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SYRUPUSDC? Naša SYRUPUSDC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SYRUPUSDC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!