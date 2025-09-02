SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.12 - $ 1.13
24-satna najniža cijena $ 1.12
24-satna najviša cijena $ 1.13
Najviša cijena ikada $ 1.14
Najniža cijena $ 1.055
Promjena cijene (1H) +0.33%
Promjena cijene (1D) +0.34%
Promjena cijene (7D) +0.44%

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.13. Tijekom protekla 24 sata, SYRUPUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.12 i najviše cijene $ 1.13, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYRUPUSDC je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.055.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYRUPUSDC se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i +0.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SyrupUSDC (SYRUPUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 972.99M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 972.96M
Količina u optjecaju 864.89M
Ukupna količina 864,860,862.470695

Trenutačna tržišna kapitalizacija SyrupUSDC je $ 972.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYRUPUSDC je 864.89M, s ukupnom količinom od 864860862.470695. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 972.96M.