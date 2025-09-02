Više o SYRUPUSDC

SyrupUSDC Cijena (SYRUPUSDC)

1 SYRUPUSDC u USD cijena uživo:

$1.13
+0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena SyrupUSDC (SYRUPUSDC)
SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.12
24-satna najniža cijena
$ 1.13
24-satna najviša cijena

$ 1.12
$ 1.13
$ 1.14
$ 1.055
+0.33%

+0.34%

+0.44%

+0.44%

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.13. Tijekom protekla 24 sata, SYRUPUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.12 i najviše cijene $ 1.13, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYRUPUSDC je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.055.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYRUPUSDC se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i +0.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SyrupUSDC (SYRUPUSDC)

$ 972.99M
$ 972.99M$ 972.99M

--
----

$ 972.96M
$ 972.96M$ 972.96M

864.89M
864.89M 864.89M

864,860,862.470695
864,860,862.470695 864,860,862.470695

Trenutačna tržišna kapitalizacija SyrupUSDC je $ 972.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYRUPUSDC je 864.89M, s ukupnom količinom od 864860862.470695. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 972.96M.

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SyrupUSDC u USD iznosila je $ +0.00379892.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SyrupUSDC u USD iznosila je $ +0.0110717400.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SyrupUSDC u USD iznosila je $ +0.0159437350.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SyrupUSDC u USD iznosila je $ +0.0258798947231843.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00379892+0.34%
30 dana$ +0.0110717400+0.98%
60 dana$ +0.0159437350+1.41%
90 dana$ +0.0258798947231843+2.34%

Što je SyrupUSDC (SYRUPUSDC)

SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.

Resurs SyrupUSDC (SYRUPUSDC)

SyrupUSDC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SyrupUSDC (SYRUPUSDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SyrupUSDC (SYRUPUSDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SyrupUSDC.

Provjerite SyrupUSDC predviđanje cijene sada!

SYRUPUSDC u lokalnim valutama

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SyrupUSDC (SYRUPUSDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SYRUPUSDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SyrupUSDC (SYRUPUSDC)

Koliko SyrupUSDC (SYRUPUSDC) vrijedi danas?
Cijena SYRUPUSDC uživo u USD je 1.13 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SYRUPUSDC u USD?
Trenutačna cijena SYRUPUSDC u USD je $ 1.13. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SyrupUSDC?
Tržišna kapitalizacija za SYRUPUSDC je $ 972.99M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SYRUPUSDC?
Količina u optjecaju za SYRUPUSDC je 864.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SYRUPUSDC?
SYRUPUSDC je postigao ATH cijenu od 1.14 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SYRUPUSDC?
SYRUPUSDC je vidio ATL cijenu od 1.055 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SYRUPUSDC?
24-satni obujam trgovanja za SYRUPUSDC je -- USD.
Hoće li SYRUPUSDC još narasti ove godine?
SYRUPUSDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SYRUPUSDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

