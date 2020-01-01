Syrax AI (SYRAX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Syrax AI (SYRAX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Syrax AI (SYRAX) Informacije Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading. Službena web stranica: https://www.syrax.ai/ Bijela knjiga: https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction Kupi SYRAX odmah!

Syrax AI (SYRAX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Syrax AI (SYRAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 40.82M $ 40.82M $ 40.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.26M $ 11.26M $ 11.26M Povijesni maksimum: $ 0.183403 $ 0.183403 $ 0.183403 Povijesni minimum: $ 0.0450678 $ 0.0450678 $ 0.0450678 Trenutna cijena: $ 0.112607 $ 0.112607 $ 0.112607 Saznajte više o cijeni Syrax AI (SYRAX)

Syrax AI (SYRAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Syrax AI (SYRAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SYRAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SYRAX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SYRAX tokena, istražite SYRAX cijenu tokena uživo!

