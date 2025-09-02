Syrax AI (SYRAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.104238 $ 0.104238 $ 0.104238 24-satna najniža cijena $ 0.109892 $ 0.109892 $ 0.109892 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.104238$ 0.104238 $ 0.104238 24-satna najviša cijena $ 0.109892$ 0.109892 $ 0.109892 Najviša cijena ikada $ 0.183403$ 0.183403 $ 0.183403 Najniža cijena $ 0.0450678$ 0.0450678 $ 0.0450678 Promjena cijene (1H) +0.37% Promjena cijene (1D) +0.35% Promjena cijene (7D) +8.02% Promjena cijene (7D) +8.02%

Syrax AI (SYRAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.109779. Tijekom protekla 24 sata, SYRAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.104238 i najviše cijene $ 0.109892, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYRAX je $ 0.183403, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0450678.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYRAX se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i +8.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Syrax AI (SYRAX)

Tržišna kapitalizacija $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M Količina u optjecaju 40.82M 40.82M 40.82M Ukupna količina 99,999,684.257475 99,999,684.257475 99,999,684.257475

Trenutačna tržišna kapitalizacija Syrax AI je $ 4.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYRAX je 40.82M, s ukupnom količinom od 99999684.257475. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.97M.