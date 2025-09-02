Više o SYRAX

Syrax AI Cijena (SYRAX)

1 SYRAX u USD cijena uživo:

$0.109779
+0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Syrax AI (SYRAX)
Syrax AI (SYRAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.104238
24-satna najniža cijena
$ 0.109892
24-satna najviša cijena

$ 0.104238
$ 0.109892
$ 0.183403
$ 0.0450678
+0.37%

+0.35%

+8.02%

+8.02%

Syrax AI (SYRAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.109779. Tijekom protekla 24 sata, SYRAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.104238 i najviše cijene $ 0.109892, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYRAX je $ 0.183403, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0450678.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYRAX se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i +8.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Syrax AI (SYRAX)

$ 4.48M
--
$ 10.97M
40.82M
99,999,684.257475
Trenutačna tržišna kapitalizacija Syrax AI je $ 4.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYRAX je 40.82M, s ukupnom količinom od 99999684.257475. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.97M.

Syrax AI (SYRAX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Syrax AI u USD iznosila je $ +0.00038143.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Syrax AI u USD iznosila je $ -0.0130816169.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Syrax AI u USD iznosila je $ -0.0014237567.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Syrax AI u USD iznosila je $ +0.00834591871172563.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00038143+0.35%
30 dana$ -0.0130816169-11.91%
60 dana$ -0.0014237567-1.29%
90 dana$ +0.00834591871172563+8.23%

Što je Syrax AI (SYRAX)

Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.

Syrax AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Syrax AI (SYRAX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Syrax AI (SYRAX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Syrax AI.

SYRAX u lokalnim valutama

Syrax AI (SYRAX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Syrax AI (SYRAX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SYRAX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Syrax AI (SYRAX)

Koliko Syrax AI (SYRAX) vrijedi danas?
Cijena SYRAX uživo u USD je 0.109779 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SYRAX u USD?
Trenutačna cijena SYRAX u USD je $ 0.109779. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Syrax AI?
Tržišna kapitalizacija za SYRAX je $ 4.48M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SYRAX?
Količina u optjecaju za SYRAX je 40.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SYRAX?
SYRAX je postigao ATH cijenu od 0.183403 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SYRAX?
SYRAX je vidio ATL cijenu od 0.0450678 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SYRAX?
24-satni obujam trgovanja za SYRAX je -- USD.
Hoće li SYRAX još narasti ove godine?
SYRAX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SYRAX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.