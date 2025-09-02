Više o TOR

Syntor Ai Cijena (TOR)

Neuvršten

1 TOR u USD cijena uživo:

$0.0009435
$0.0009435$0.0009435
+9.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Syntor Ai (TOR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:36:30 (UTC+8)

Syntor Ai (TOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03894081
$ 0.03894081$ 0.03894081

$ 0
$ 0$ 0

-0.97%

+9.59%

-37.17%

-37.17%

Syntor Ai (TOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOR je $ 0.03894081, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOR se promijenio za -0.97% u posljednjih sat vremena, +9.59% u posljednjih 24 sata i -37.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Syntor Ai (TOR)

$ 78.91K
$ 78.91K$ 78.91K

--
----

$ 94.46K
$ 94.46K$ 94.46K

83.54M
83.54M 83.54M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Syntor Ai je $ 78.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOR je 83.54M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.46K.

Syntor Ai (TOR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Syntor Ai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Syntor Ai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Syntor Ai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Syntor Ai u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+9.59%
30 dana$ 0-62.34%
60 dana$ 0-74.58%
90 dana$ 0--

Što je Syntor Ai (TOR)

Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.

Syntor Ai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Syntor Ai (TOR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Syntor Ai (TOR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Syntor Ai.

Provjerite Syntor Ai predviđanje cijene sada!

TOR u lokalnim valutama

Syntor Ai (TOR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Syntor Ai (TOR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Syntor Ai (TOR)

Koliko Syntor Ai (TOR) vrijedi danas?
Cijena TOR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TOR u USD?
Trenutačna cijena TOR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Syntor Ai?
Tržišna kapitalizacija za TOR je $ 78.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TOR?
Količina u optjecaju za TOR je 83.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOR?
TOR je postigao ATH cijenu od 0.03894081 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOR?
TOR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TOR?
24-satni obujam trgovanja za TOR je -- USD.
Hoće li TOR još narasti ove godine?
TOR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TOR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Syntor Ai (TOR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

