Syntor Ai (TOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03894081$ 0.03894081 $ 0.03894081 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.97% Promjena cijene (1D) +9.59% Promjena cijene (7D) -37.17% Promjena cijene (7D) -37.17%

Syntor Ai (TOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOR je $ 0.03894081, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOR se promijenio za -0.97% u posljednjih sat vremena, +9.59% u posljednjih 24 sata i -37.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Syntor Ai (TOR)

Tržišna kapitalizacija $ 78.91K$ 78.91K $ 78.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.46K$ 94.46K $ 94.46K Količina u optjecaju 83.54M 83.54M 83.54M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Syntor Ai je $ 78.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOR je 83.54M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.46K.