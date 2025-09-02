Više o USDX

USDX Informacije o cijeni

USDX Službena web stranica

USDX Tokenomija

USDX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Synthetix USDx Logotip

Synthetix USDx Cijena (USDX)

Neuvršten

1 USDX u USD cijena uživo:

$0.937464
$0.937464$0.937464
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Synthetix USDx (USDX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:55:54 (UTC+8)

Synthetix USDx (USDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.935762
$ 0.935762$ 0.935762
24-satna najniža cijena
$ 0.938361
$ 0.938361$ 0.938361
24-satna najviša cijena

$ 0.935762
$ 0.935762$ 0.935762

$ 0.938361
$ 0.938361$ 0.938361

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 0.62038
$ 0.62038$ 0.62038

-0.03%

-0.08%

+10.70%

+10.70%

Synthetix USDx (USDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.937464. Tijekom protekla 24 sata, USDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.935762 i najviše cijene $ 0.938361, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDX je $ 1.058, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.62038.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDX se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i +10.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Synthetix USDx (USDX)

$ 261.36K
$ 261.36K$ 261.36K

--
----

$ 261.36K
$ 261.36K$ 261.36K

278.79K
278.79K 278.79K

278,791.0476523465
278,791.0476523465 278,791.0476523465

Trenutačna tržišna kapitalizacija Synthetix USDx je $ 261.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDX je 278.79K, s ukupnom količinom od 278791.0476523465. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 261.36K.

Synthetix USDx (USDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Synthetix USDx u USD iznosila je $ -0.0007964795680331.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Synthetix USDx u USD iznosila je $ -0.0475537988.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Synthetix USDx u USD iznosila je $ -0.0535866609.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Synthetix USDx u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007964795680331-0.08%
30 dana$ -0.0475537988-5.07%
60 dana$ -0.0535866609-5.71%
90 dana$ 0--

Što je Synthetix USDx (USDX)

Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Synthetix USDx (USDX)

Službena web-stranica

Synthetix USDx Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Synthetix USDx (USDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Synthetix USDx (USDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Synthetix USDx.

Provjerite Synthetix USDx predviđanje cijene sada!

USDX u lokalnim valutama

Synthetix USDx (USDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Synthetix USDx (USDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Synthetix USDx (USDX)

Koliko Synthetix USDx (USDX) vrijedi danas?
Cijena USDX uživo u USD je 0.937464 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDX u USD?
Trenutačna cijena USDX u USD je $ 0.937464. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Synthetix USDx?
Tržišna kapitalizacija za USDX je $ 261.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDX?
Količina u optjecaju za USDX je 278.79K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDX?
USDX je postigao ATH cijenu od 1.058 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDX?
USDX je vidio ATL cijenu od 0.62038 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDX?
24-satni obujam trgovanja za USDX je -- USD.
Hoće li USDX još narasti ove godine?
USDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:55:54 (UTC+8)

Synthetix USDx (USDX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.