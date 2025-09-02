Synthetix USDx (USDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.935762 24-satna najviša cijena $ 0.938361 Najviša cijena ikada $ 1.058 Najniža cijena $ 0.62038 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.08% Promjena cijene (7D) +10.70%

Synthetix USDx (USDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.937464. Tijekom protekla 24 sata, USDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.935762 i najviše cijene $ 0.938361, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDX je $ 1.058, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.62038.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDX se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i +10.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Synthetix USDx (USDX)

Tržišna kapitalizacija $ 261.36K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 261.36K Količina u optjecaju 278.79K Ukupna količina 278,791.0476523465

Trenutačna tržišna kapitalizacija Synthetix USDx je $ 261.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDX je 278.79K, s ukupnom količinom od 278791.0476523465. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 261.36K.