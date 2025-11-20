Synthetix sUSD Cijena danas

Trenutačna cijena Synthetix sUSD (SUSD) danas je $ 0.96247, s promjenom od 0.39% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUSD u USD je $ 0.96247 po SUSD.

Synthetix sUSD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 41,941,101, s količinom u optjecaju od 43.56M SUSD. Tijekom posljednja 24 sata, SUSD trgovao je između $ 0.959183 (niska) i $ 0.970105 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.45, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.429697.

U kratkoročnim performansama, SUSD se kretao -0.03% u posljednjem satu i -1.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Synthetix sUSD (SUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 41.94M$ 41.94M $ 41.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.94M$ 41.94M $ 41.94M Količina u optjecaju 43.56M 43.56M 43.56M Ukupna količina 43,556,173.02624635 43,556,173.02624635 43,556,173.02624635

