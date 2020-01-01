Synthetify (SNY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Synthetify (SNY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Synthetify (SNY) Informacije "Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions." Službena web stranica: http://synthetify.io/

Synthetify (SNY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Synthetify (SNY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.80K $ 31.80K $ 31.80K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 11.56M $ 11.56M $ 11.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 275.07K $ 275.07K $ 275.07K Povijesni maksimum: $ 7.42 $ 7.42 $ 7.42 Povijesni minimum: $ 0.00180255 $ 0.00180255 $ 0.00180255 Trenutna cijena: $ 0.0027507 $ 0.0027507 $ 0.0027507 Saznajte više o cijeni Synthetify (SNY)

Synthetify (SNY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Synthetify (SNY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNY tokena, istražite SNY cijenu tokena uživo!

SNY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SNY? Naša SNY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

