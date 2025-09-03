Više o SNY

Synthetify Logotip

Synthetify Cijena (SNY)

Neuvršten

1 SNY u USD cijena uživo:

-0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Synthetify (SNY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:47:22 (UTC+8)

Synthetify (SNY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.04%

-0.69%

+2.79%

+2.79%

Synthetify (SNY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00282022. Tijekom protekla 24 sata, SNYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00279026 i najviše cijene $ 0.00289367, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNY je $ 7.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00180255.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNY se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i +2.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Synthetify (SNY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Synthetify je $ 32.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNY je 11.56M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 282.02K.

Synthetify (SNY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Synthetify u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Synthetify u USD iznosila je $ +0.0003576876.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Synthetify u USD iznosila je $ -0.0007781613.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Synthetify u USD iznosila je $ +0.000124948825042555.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.69%
30 dana$ +0.0003576876+12.68%
60 dana$ -0.0007781613-27.59%
90 dana$ +0.000124948825042555+4.64%

Što je Synthetify (SNY)

"Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions."

Resurs Synthetify (SNY)

Službena web-stranica

Synthetify Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Synthetify (SNY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Synthetify (SNY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Synthetify.

Provjerite Synthetify predviđanje cijene sada!

SNY u lokalnim valutama

Synthetify (SNY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Synthetify (SNY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Synthetify (SNY)

Koliko Synthetify (SNY) vrijedi danas?
Cijena SNY uživo u USD je 0.00282022 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNY u USD?
Trenutačna cijena SNY u USD je $ 0.00282022. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Synthetify?
Tržišna kapitalizacija za SNY je $ 32.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNY?
Količina u optjecaju za SNY je 11.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNY?
SNY je postigao ATH cijenu od 7.42 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNY?
SNY je vidio ATL cijenu od 0.00180255 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNY?
24-satni obujam trgovanja za SNY je -- USD.
Hoće li SNY još narasti ove godine?
SNY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.