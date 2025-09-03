Synthetify (SNY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00279026 24-satna najniža cijena $ 0.00289367 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 7.42 Najniža cijena $ 0.00180255 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -0.69% Promjena cijene (7D) +2.79%

Synthetify (SNY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00282022. Tijekom protekla 24 sata, SNYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00279026 i najviše cijene $ 0.00289367, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNY je $ 7.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00180255.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNY se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i +2.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Synthetify (SNY)

Tržišna kapitalizacija $ 32.60K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 282.02K Količina u optjecaju 11.56M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Synthetify je $ 32.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNY je 11.56M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 282.02K.