Synthesizer Dog (SYNDOG) Informacije $SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world. Službena web stranica: https://www.synthesizerdog.fun/ Kupi SYNDOG odmah!

Synthesizer Dog (SYNDOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Synthesizer Dog (SYNDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 179.49K $ 179.49K $ 179.49K Ukupna količina: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M Količina u optjecaju: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 179.49K $ 179.49K $ 179.49K Povijesni maksimum: $ 0.01089851 $ 0.01089851 $ 0.01089851 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001871 $ 0.0001871 $ 0.0001871 Saznajte više o cijeni Synthesizer Dog (SYNDOG)

Synthesizer Dog (SYNDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Synthesizer Dog (SYNDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SYNDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SYNDOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SYNDOG tokena, istražite SYNDOG cijenu tokena uživo!

