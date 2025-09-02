Synthesizer Dog (SYNDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00021599 $ 0.00021599 $ 0.00021599 24-satna najniža cijena $ 0.00026979 $ 0.00026979 $ 0.00026979 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00021599$ 0.00021599 $ 0.00021599 24-satna najviša cijena $ 0.00026979$ 0.00026979 $ 0.00026979 Najviša cijena ikada $ 0.01089851$ 0.01089851 $ 0.01089851 Najniža cijena $ 0.00019975$ 0.00019975 $ 0.00019975 Promjena cijene (1H) +1.10% Promjena cijene (1D) -11.44% Promjena cijene (7D) +5.44% Promjena cijene (7D) +5.44%

Synthesizer Dog (SYNDOG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00023544. Tijekom protekla 24 sata, SYNDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00021599 i najviše cijene $ 0.00026979, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYNDOG je $ 0.01089851, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00019975.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYNDOG se promijenio za +1.10% u posljednjih sat vremena, -11.44% u posljednjih 24 sata i +5.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Synthesizer Dog (SYNDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 223.57K$ 223.57K $ 223.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 223.57K$ 223.57K $ 223.57K Količina u optjecaju 959.29M 959.29M 959.29M Ukupna količina 959,286,183.4815775 959,286,183.4815775 959,286,183.4815775

Trenutačna tržišna kapitalizacija Synthesizer Dog je $ 223.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYNDOG je 959.29M, s ukupnom količinom od 959286183.4815775. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 223.57K.