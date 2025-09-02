Više o SYNDOG

Synthesizer Dog Cijena (SYNDOG)

1 SYNDOG u USD cijena uživo:

$0.0002355
$0.0002355$0.0002355
-11.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Synthesizer Dog (SYNDOG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:55:44 (UTC+8)

Synthesizer Dog (SYNDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00021599
$ 0.00021599$ 0.00021599
24-satna najniža cijena
$ 0.00026979
$ 0.00026979$ 0.00026979
24-satna najviša cijena

$ 0.00021599
$ 0.00021599$ 0.00021599

$ 0.00026979
$ 0.00026979$ 0.00026979

$ 0.01089851
$ 0.01089851$ 0.01089851

$ 0.00019975
$ 0.00019975$ 0.00019975

+1.10%

-11.44%

+5.44%

+5.44%

Synthesizer Dog (SYNDOG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00023544. Tijekom protekla 24 sata, SYNDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00021599 i najviše cijene $ 0.00026979, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYNDOG je $ 0.01089851, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00019975.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYNDOG se promijenio za +1.10% u posljednjih sat vremena, -11.44% u posljednjih 24 sata i +5.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Synthesizer Dog (SYNDOG)

$ 223.57K
$ 223.57K$ 223.57K

--
----

$ 223.57K
$ 223.57K$ 223.57K

959.29M
959.29M 959.29M

959,286,183.4815775
959,286,183.4815775 959,286,183.4815775

Trenutačna tržišna kapitalizacija Synthesizer Dog je $ 223.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYNDOG je 959.29M, s ukupnom količinom od 959286183.4815775. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 223.57K.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Synthesizer Dog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Synthesizer Dog u USD iznosila je $ -0.0000948883.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Synthesizer Dog u USD iznosila je $ -0.0000849781.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Synthesizer Dog u USD iznosila je $ -0.0002826517474215488.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-11.44%
30 dana$ -0.0000948883-40.30%
60 dana$ -0.0000849781-36.09%
90 dana$ -0.0002826517474215488-54.55%

Što je Synthesizer Dog (SYNDOG)

$SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world.

Resurs Synthesizer Dog (SYNDOG)

Službena web-stranica

Synthesizer Dog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Synthesizer Dog (SYNDOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Synthesizer Dog (SYNDOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Synthesizer Dog.

Provjerite Synthesizer Dog predviđanje cijene sada!

SYNDOG u lokalnim valutama

Synthesizer Dog (SYNDOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Synthesizer Dog (SYNDOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SYNDOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Synthesizer Dog (SYNDOG)

Koliko Synthesizer Dog (SYNDOG) vrijedi danas?
Cijena SYNDOG uživo u USD je 0.00023544 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SYNDOG u USD?
Trenutačna cijena SYNDOG u USD je $ 0.00023544. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Synthesizer Dog?
Tržišna kapitalizacija za SYNDOG je $ 223.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SYNDOG?
Količina u optjecaju za SYNDOG je 959.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SYNDOG?
SYNDOG je postigao ATH cijenu od 0.01089851 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SYNDOG?
SYNDOG je vidio ATL cijenu od 0.00019975 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SYNDOG?
24-satni obujam trgovanja za SYNDOG je -- USD.
Hoće li SYNDOG još narasti ove godine?
SYNDOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SYNDOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:55:44 (UTC+8)

