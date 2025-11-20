SynthesizeAI Cijena danas

Trenutačna cijena SynthesizeAI (SYNTH) danas je $ 0.00004549, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SYNTH u USD je $ 0.00004549 po SYNTH.

SynthesizeAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 43,716, s količinom u optjecaju od 961.00M SYNTH. Tijekom posljednja 24 sata, SYNTH trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00169867, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00004364.

U kratkoročnim performansama, SYNTH se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SynthesizeAI (SYNTH)

Tržišna kapitalizacija $ 43.72K$ 43.72K $ 43.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.49K$ 45.49K $ 45.49K Količina u optjecaju 961.00M 961.00M 961.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SynthesizeAI je $ 43.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYNTH je 961.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.49K.