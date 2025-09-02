SYNO Finance (SYNO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.084796$ 0.084796 $ 0.084796 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.80% Promjena cijene (1D) -48.55% Promjena cijene (7D) -92.37% Promjena cijene (7D) -92.37%

SYNO Finance (SYNO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SYNOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYNO je $ 0.084796, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYNO se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, -48.55% u posljednjih 24 sata i -92.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SYNO Finance (SYNO)

Tržišna kapitalizacija $ 6.71K$ 6.71K $ 6.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K Količina u optjecaju 267.61M 267.61M 267.61M Ukupna količina 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

