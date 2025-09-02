Synk (SYNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01533718 24-satna najviša cijena $ 0.01789508 Najviša cijena ikada $ 0.087519 Najniža cijena $ 0.00692709 Promjena cijene (1H) -10.89% Promjena cijene (1D) -12.83% Promjena cijene (7D) -19.90%

Synk (SYNK) cijena u stvarnom vremenu je $0.01549352. Tijekom protekla 24 sata, SYNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01533718 i najviše cijene $ 0.01789508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYNK je $ 0.087519, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00692709.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYNK se promijenio za -10.89% u posljednjih sat vremena, -12.83% u posljednjih 24 sata i -19.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Synk (SYNK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.55M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.55M Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Synk je $ 1.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYNK je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.55M.