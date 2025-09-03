Syncus (SYNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.081826$ 0.081826 $ 0.081826 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -14.32% Promjena cijene (7D) -14.32%

Syncus (SYNC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SYNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYNC je $ 0.081826, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYNC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -14.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Syncus (SYNC)

Tržišna kapitalizacija $ 174.92K$ 174.92K $ 174.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 174.92K$ 174.92K $ 174.92K Količina u optjecaju 4.30B 4.30B 4.30B Ukupna količina 4,304,762,550.44943 4,304,762,550.44943 4,304,762,550.44943

Trenutačna tržišna kapitalizacija Syncus je $ 174.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYNC je 4.30B, s ukupnom količinom od 4304762550.44943. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 174.92K.