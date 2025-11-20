Syncoin Cijena danas

Trenutačna cijena Syncoin (SNC) danas je $ 30.08, s promjenom od 1.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SNC u USD je $ 30.08 po SNC.

Syncoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,302,636, s količinom u optjecaju od 43.31K SNC. Tijekom posljednja 24 sata, SNC trgovao je između $ 29.16 (niska) i $ 30.09 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 31.83, dok je rekordna najniža cijena bila $ 25.03.

U kratkoročnim performansama, SNC se kretao +0.01% u posljednjem satu i +4.93% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Syncoin (SNC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.66M$ 48.66M $ 48.66M Količina u optjecaju 43.31K 43.31K 43.31K Ukupna količina 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Syncoin je $ 1.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNC je 43.31K, s ukupnom količinom od 1618033.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.66M.