Synatra Staked USDC (YUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 24-satna najniža cijena $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 24-satna najviša cijena $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Najviša cijena ikada $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Najniža cijena $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.19% Promjena cijene (7D) -0.09% Promjena cijene (7D) -0.09%

Synatra Staked USDC (YUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.4. Tijekom protekla 24 sata, YUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.4 i najviše cijene $ 1.4, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YUSD je $ 1.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.06.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i -0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Synatra Staked USDC (YUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 5.03M$ 5.03M $ 5.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.03M$ 5.03M $ 5.03M Količina u optjecaju 3.59M 3.59M 3.59M Ukupna količina 3,594,431.0 3,594,431.0 3,594,431.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Synatra Staked USDC je $ 5.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUSD je 3.59M, s ukupnom količinom od 3594431.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.03M.