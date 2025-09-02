Više o YUSD

Synatra Staked USDC Cijena (YUSD)

1 YUSD u USD cijena uživo:

-0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Synatra Staked USDC (YUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:03:47 (UTC+8)

Synatra Staked USDC (YUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

-0.19%

-0.09%

-0.09%

Synatra Staked USDC (YUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.4. Tijekom protekla 24 sata, YUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.4 i najviše cijene $ 1.4, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YUSD je $ 1.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.06.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i -0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Synatra Staked USDC (YUSD)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Synatra Staked USDC je $ 5.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUSD je 3.59M, s ukupnom količinom od 3594431.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.03M.

Synatra Staked USDC (YUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Synatra Staked USDC u USD iznosila je $ -0.002802503027173.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Synatra Staked USDC u USD iznosila je $ +0.0116312000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Synatra Staked USDC u USD iznosila je $ +0.0439285000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Synatra Staked USDC u USD iznosila je $ +0.050722033137195.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002802503027173-0.19%
30 dana$ +0.0116312000+0.83%
60 dana$ +0.0439285000+3.14%
90 dana$ +0.050722033137195+3.76%

Što je Synatra Staked USDC (YUSD)

Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually.

Resurs Synatra Staked USDC (YUSD)

Službena web-stranica

Synatra Staked USDC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Synatra Staked USDC (YUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Synatra Staked USDC (YUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Synatra Staked USDC.

Provjerite Synatra Staked USDC predviđanje cijene sada!

YUSD u lokalnim valutama

Synatra Staked USDC (YUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Synatra Staked USDC (YUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Synatra Staked USDC (YUSD)

Koliko Synatra Staked USDC (YUSD) vrijedi danas?
Cijena YUSD uživo u USD je 1.4 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YUSD u USD?
Trenutačna cijena YUSD u USD je $ 1.4. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Synatra Staked USDC?
Tržišna kapitalizacija za YUSD je $ 5.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YUSD?
Količina u optjecaju za YUSD je 3.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YUSD?
YUSD je postigao ATH cijenu od 1.4 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YUSD?
YUSD je vidio ATL cijenu od 1.06 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YUSD?
24-satni obujam trgovanja za YUSD je -- USD.
Hoće li YUSD još narasti ove godine?
YUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

