Sympson by Virtuals ($SYMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00292873 $ 0.00292873 $ 0.00292873 24-satna najniža cijena $ 0.00333722 $ 0.00333722 $ 0.00333722 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00292873$ 0.00292873 $ 0.00292873 24-satna najviša cijena $ 0.00333722$ 0.00333722 $ 0.00333722 Najviša cijena ikada $ 0.03351131$ 0.03351131 $ 0.03351131 Najniža cijena $ 0.00195262$ 0.00195262 $ 0.00195262 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) -7.59% Promjena cijene (7D) +0.39% Promjena cijene (7D) +0.39%

Sympson by Virtuals ($SYMP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00306317. Tijekom protekla 24 sata, $SYMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00292873 i najviše cijene $ 0.00333722, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SYMP je $ 0.03351131, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00195262.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SYMP se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -7.59% u posljednjih 24 sata i +0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sympson by Virtuals ($SYMP)

Tržišna kapitalizacija $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sympson by Virtuals je $ 3.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SYMP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.06M.