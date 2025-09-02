Sympson by Virtuals Cijena ($SYMP)
-0.05%
-7.59%
+0.39%
+0.39%
Sympson by Virtuals ($SYMP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00306317. Tijekom protekla 24 sata, $SYMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00292873 i najviše cijene $ 0.00333722, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SYMP je $ 0.03351131, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00195262.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SYMP se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -7.59% u posljednjih 24 sata i +0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Sympson by Virtuals je $ 3.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SYMP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.06M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sympson by Virtuals u USD iznosila je $ -0.000251659871658307.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sympson by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0005886239.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sympson by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0012734770.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sympson by Virtuals u USD iznosila je $ -0.001770568366074772.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.000251659871658307
|-7.59%
|30 dana
|$ +0.0005886239
|+19.22%
|60 dana
|$ -0.0012734770
|-41.57%
|90 dana
|$ -0.001770568366074772
|-36.62%
Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications.
