Više o $SYMP

$SYMP Informacije o cijeni

$SYMP Službena web stranica

$SYMP Tokenomija

$SYMP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sympson by Virtuals Logotip

Sympson by Virtuals Cijena ($SYMP)

Neuvršten

1 $SYMP u USD cijena uživo:

$0.00306317
$0.00306317$0.00306317
-7.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Sympson by Virtuals ($SYMP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:03:38 (UTC+8)

Sympson by Virtuals ($SYMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00292873
$ 0.00292873$ 0.00292873
24-satna najniža cijena
$ 0.00333722
$ 0.00333722$ 0.00333722
24-satna najviša cijena

$ 0.00292873
$ 0.00292873$ 0.00292873

$ 0.00333722
$ 0.00333722$ 0.00333722

$ 0.03351131
$ 0.03351131$ 0.03351131

$ 0.00195262
$ 0.00195262$ 0.00195262

-0.05%

-7.59%

+0.39%

+0.39%

Sympson by Virtuals ($SYMP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00306317. Tijekom protekla 24 sata, $SYMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00292873 i najviše cijene $ 0.00333722, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SYMP je $ 0.03351131, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00195262.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SYMP se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -7.59% u posljednjih 24 sata i +0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sympson by Virtuals ($SYMP)

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

--
----

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sympson by Virtuals je $ 3.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SYMP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.06M.

Sympson by Virtuals ($SYMP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sympson by Virtuals u USD iznosila je $ -0.000251659871658307.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sympson by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0005886239.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sympson by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0012734770.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sympson by Virtuals u USD iznosila je $ -0.001770568366074772.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000251659871658307-7.59%
30 dana$ +0.0005886239+19.22%
60 dana$ -0.0012734770-41.57%
90 dana$ -0.001770568366074772-36.62%

Što je Sympson by Virtuals ($SYMP)

Sympson AI specializes in chain agnostic AI-driven DeFi transactions as well as trading insights. By leveraging real-time market analysis, adaptive algorithms, and Symphony Network’s advanced agentic rails, Sympson AI provides users with a simplified and personalized trading experience. Sympson bridges the gap between complex DeFi tools and mainstream users, offering seamless access to liquidity, sub three second cross-chain execution speeds, optimal protocol routing and personalized trading insights. Initially traders can talk to Sympson to receive personalized support for DeFi strategies as well as executing trades on their behalf. Sympson AI is built on a scalable, open-source framework, enabling future innovations and community-driven development. Sympson can execute trades across chains, analyze market data, and adapt strategies based on market conditions. By combining these powerful features with incentive-based programs and community-driven development, Sympson AI aims to redefine how traders interact with DeFi applications.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Sympson by Virtuals ($SYMP)

Službena web-stranica

Sympson by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sympson by Virtuals ($SYMP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sympson by Virtuals ($SYMP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sympson by Virtuals.

Provjerite Sympson by Virtuals predviđanje cijene sada!

$SYMP u lokalnim valutama

Sympson by Virtuals ($SYMP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sympson by Virtuals ($SYMP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $SYMP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sympson by Virtuals ($SYMP)

Koliko Sympson by Virtuals ($SYMP) vrijedi danas?
Cijena $SYMP uživo u USD je 0.00306317 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $SYMP u USD?
Trenutačna cijena $SYMP u USD je $ 0.00306317. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sympson by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za $SYMP je $ 3.06M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $SYMP?
Količina u optjecaju za $SYMP je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $SYMP?
$SYMP je postigao ATH cijenu od 0.03351131 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $SYMP?
$SYMP je vidio ATL cijenu od 0.00195262 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $SYMP?
24-satni obujam trgovanja za $SYMP je -- USD.
Hoće li $SYMP još narasti ove godine?
$SYMP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $SYMP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:03:38 (UTC+8)

Sympson by Virtuals ($SYMP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.